Galatasaray'da Sacha Boey imzayı atmak üzere!

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Boey'in kontratını yenileme kararı aldı.

İMZA AN MESELESİ

Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenilmişti. Sacha Boey'in teklifi kabul ettiği ve imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sacha Boey ile yeni sözleşme süresinin 4 yıl olacağı ve maaşına da belirgin bir zam yapılacağı gelen haberler arasında...

