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Galatasaray'da Sacha Boey imzayı atmak üzere!

06.10.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro yapılması konusunda anlaşma sağladı. Sacha Boey'in kısa sürede imzaların atılması planlanıyor.

Galatasaray'da Sacha Boey imzayı atmak üzere!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetim, Boey'in kontratını yenileme kararı aldı.

İMZA AN MESELESİ

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Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulmasının gündemde olduğu belirtilirken görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenilmişti. Sacha Boey'in teklifi kabul ettiği ve imzaların kısa sürede atılacağı ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Sacha Boey ile yeni sözleşme süresinin 4 yıl olacağı ve maaşına da belirgin bir zam yapılacağı gelen haberler arasında...

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