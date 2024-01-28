Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor! 8 milyon euro teklif gelirse gitmesine izin verilecek...

Galatasaray'da Sacha Boey'in 32 milyon euro + bonus olmak üzere Bayern Münih'e transferi sonrası birkaç oyuncu daha takımdan ayrılacak.

KEREM VE BARIŞ ALPER...

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri şimdilik reddeden Galatasaray, teklif yapan takımlara sezon sonunu işaret etti. Şampiyonluk yolunda en iyi oyuncularını kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda isteyen takımlarla masaya oturacak.

TETE AYRILIYOR

Arap ve Katar kulüpleriyle pazarlıklar yapan Galatasaray yönetimi, Tete'ye gelen 5 milyon euroluk teklifi reddetti. 8 milyon euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılılar, bu rakam ödendikten sonra Tete'yi bırakacak ve Galatasaray'da ikinci ayrılık yaşanacak.





