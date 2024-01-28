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Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor! 8 milyon euro teklif gelirse gitmesine izin verilecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 09:53 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Sacha Boey'in Bayern Münih ile anlaşmasının hemen ardından sarı-kırmızılılarda bir ayrılık daha yaşanıyor. Yeni transferler yapabilmek için kadrodaki oyuncularına gelen teklifleri kabul etme kararı alan Galatasaray'da yeni ayrılık kapıda.

Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor! 8 milyon euro teklif gelirse gitmesine izin verilecek...
Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Sacha Boey'in 32 milyon euro + bonus olmak üzere Bayern Münih'e transferi sonrası birkaç oyuncu daha takımdan ayrılacak.

KEREM VE BARIŞ ALPER...

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Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri şimdilik reddeden Galatasaray, teklif yapan takımlara sezon sonunu işaret etti. Şampiyonluk yolunda en iyi oyuncularını kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda isteyen takımlarla masaya oturacak.

TETE AYRILIYOR

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Arap ve Katar kulüpleriyle pazarlıklar yapan Galatasaray yönetimi, Tete'ye gelen 5 milyon euroluk teklifi reddetti. 8 milyon euro bonservis belirleyen sarı-kırmızılılar, bu rakam ödendikten sonra Tete'yi bırakacak ve Galatasaray'da ikinci ayrılık yaşanacak.

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