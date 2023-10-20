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Galatasaray'da Sacha Boey'in sözleşmesi konusunda kriz çıktı! Tam imzalar atılacakken...

20.10.2023 17:42 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro yapılması konusunda anlaşma sağlamak üzereyken Premier Lig ve Bundesliga'dan da teklif geldi.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den 2021 yılında kadrosuna kattığı Sacha Boey performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Fransız oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yönetimin elini kolunu bağlayan bir gelişme yaşandı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ VE MASADAN KALKTI

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Boey'in yeni sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulması an meselesiyken yıldız oyuncuya gelen teklifler kafa karıştırdı. Sacha Boey sarı-kırmızılı yönetimden düşünmek için süre istedi ve masadan kalktı.

KAFASI KARIŞTI

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Premier Lig ve Bundesliga'dan kendisine talipler olduğunu öğrenen Sacha Boey, Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerini şimdilik askıya aldı. Kendisine gelecek teklifleri dinlemek isteyen Fransız oyuncu kararını sezon sonunda verecek.

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Sacha Boey galatasaray

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