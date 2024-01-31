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Galatasaray'da Sacha Boey'in yerine gelecek isim belli oldu! Sarı-Kırmızılılar Roma'ya Zeki Çelik için ilk teklifi yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Sacha Boey Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bonservis ücreti ile transfer eden Galatasaray'da sağ bek arayışları hız kazanırken sürpriz bir isim ile temas sağlandı. Sarı-Kırmızılılar milli yıldız Zeki Çelik için Roma ile temasa geçerken İtalyan ekibine ilk teklifini iletti. İşte detaylar...

Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yerini bir an önce doldurma için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan ilk hamle geldi.

Milliyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın bu bölge için liste başına koyduğu ilk isim milli oyuncu Zeki Çelik...

İLK TEKLİF YAPILDI

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İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Çelik için Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

15 MAÇ 2 ASİST

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Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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