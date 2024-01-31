Galatasaray'da Sacha Boey'in yerine gelecek isim belli oldu! Sarı-Kırmızılılar Roma'ya Zeki Çelik için ilk teklifi yaptı

Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in yerini bir an önce doldurma için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan ilk hamle geldi.
Milliyet'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar'ın bu bölge için liste başına koyduğu ilk isim milli oyuncu Zeki Çelik...
İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Çelik için Sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Roma, kısa süre önce Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Angelino'yu Leipzig'ten transfer etti. İtalyan ekibi, Zeki Çelik için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Bu sezon Roma'da 15 resmi maça çıkan Zeki Çelik, 2 asistlik performans sergiledi. A Milli oyuncunun kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.