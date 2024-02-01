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Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'dan reddedilmesi zor teklif

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 09:07 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor. Takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren Faslı oyuncuya Suudi Arabistan'dan reddedilmesi zor bir teklif geldi.

Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'dan reddedilmesi zor teklif
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha yaşanıyor. Kulüpte mutsuz olduğu öğrenilen Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan'a transfer olacağı öğrenildi.

37.5 MİLYON EURO

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Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro'luk teklif yaptı. Bu teklifi şimdiden kabul eden Ziyech, Fas'ın Afrika Kupası'ndan dönmesinin ardından İstanbul'a gelerek takıma veda edecek.

GALATASARAY'DAN İZİN İSTEYECEK

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Galatasaray'dan ayrılmak için özel izin isteyecek Ziyech'in bu kararı sarı-kırmızılı yönetim tarafından engellenmeyecek. Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz oyuncu bulundurmak istemeyen Galatasaraylı yetkililer şimdiden yeni isim arayışlarına başladı.

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