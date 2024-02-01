Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha! Suudi Arabistan'dan reddedilmesi zor teklif

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray'da Sacha Boey'un ardından bir ayrılık daha yaşanıyor. Kulüpte mutsuz olduğu öğrenilen Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan'a transfer olacağı öğrenildi.

37.5 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro'luk teklif yaptı. Bu teklifi şimdiden kabul eden Ziyech, Fas'ın Afrika Kupası'ndan dönmesinin ardından İstanbul'a gelerek takıma veda edecek.

GALATASARAY'DAN İZİN İSTEYECEK

Galatasaray'dan ayrılmak için özel izin isteyecek Ziyech'in bu kararı sarı-kırmızılı yönetim tarafından engellenmeyecek. Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz oyuncu bulundurmak istemeyen Galatasaraylı yetkililer şimdiden yeni isim arayışlarına başladı.





