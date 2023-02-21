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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fernando Muslera'dan haber geldi!

21.02.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Fernando Muslera, Sarı-Kırmızılılar'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sebebiyle haftayı hükmen galip olarak geçecek olması sonrası hiç bir lig maçını kaçırmayacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fernando Muslera'dan haber geldi!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve şampiyonluğun en büyük adaylarından bir olan Galatasaray'da oynanan son lig maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan takımın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'da 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının son dakikalarında sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Muslera'nın sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyordu.

HAFTAYI 'BAY' GEÇİYOR!

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Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki haftayı maç yapmadan geçirecek olan Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sebebiyle haftayı hükmen galip olarak geçecek. Galatasaray'ın önündeki ilk resmi karşılaşma, 1 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanacak çeyrek final mücadelesi olacak.

İYİ HABER GELDİ!

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Yaşanan son gelişmelere göre ise Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak Süper Lig maçında sahada olacak. Böylelikle 36 yaşındaki kaleci sakatlık sürecinde hiçbir lig maçı kaçırmamış olacak.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

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2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın 22 maçta kalesini koruyan Muslera, 16 gol yedi ve bu istatistikle Süper Lig'in en az gol yiyen ismi oldu.

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