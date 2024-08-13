Galatasaray'da sakatlık depremi! Young Boys maçı öncesi Davinson Sanchez'den kötü haber geldi

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Hatayspor mücadelesinin 89. dakikasında sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in durumunun tahmin edilenden kötü olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır." denildi.

YOUNG BOYS MAÇI ÖNCESİ PLANLARI ALT ÜST ETTİ

YIldız futbolcunun sahalardan 3 hafta uzak kalabileceği tahmin edilirken, gelen haber sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Young Boys maçı öncesi tüm planlarını alt üst etti.