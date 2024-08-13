SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da sakatlık depremi! Young Boys maçı öncesi Davinson Sanchez'den kötü haber geldi

Galatasaray'da sakatlık depremi! Young Boys maçı öncesi Davinson Sanchez'den kötü haber geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
13.08.2024 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Davinson Sanchez'in durumu belli oldu. Sağlık ekibinden gelen haber Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Young Boys maçı öncesi tüm planlarını alt üst etti.

Galatasaray'da sakatlık depremi! Young Boys maçı öncesi Davinson Sanchez'den kötü haber geldi
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Hatayspor mücadelesinin 89. dakikasında sakatlık yaşayan Davinson Sanchez'in durumunun tahmin edilenden kötü olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sánchez'in tedavisine başlanmıştır." denildi.

AA-20240809-35365299-35365290-GALATASARAY_ATAKAS_HATAYSPOR

YOUNG BOYS MAÇI ÖNCESİ PLANLARI ALT ÜST ETTİ

YIldız futbolcunun sahalardan 3 hafta uzak kalabileceği tahmin edilirken, gelen haber sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Young Boys maçı öncesi tüm planlarını alt üst etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
davinson sanchez galatasaray
En Çok Okunan Haberler
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor

Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

Banka mevduatı ile zengin olan 10 şehir belli oldu

Aboubakar'la yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Aboubakar'la yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

''Ciddi bir kaynaktan duydum, takımdan ayrılıyor"

Arda Güler'in performansı sonrası Mbappe daha fazla dayanamadı!

Arda Güler'in performansı sonrası Mbappe daha fazla dayanamadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.