SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Sara ile rekorlu başlangıç! Fatih Karagümrük'ü 31.saniyede avladı

Trendyol Süper Lig'in 19.haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım maçın henüz daha başlarında bir gol bularak Süper Lig'de bir rekora imza attı.

Galatasaray'da Sara ile rekorlu başlangıç! Fatih Karagümrük'ü 31.saniyede avladı
Burak Kavuncu
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan galatasaray bugün Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar maça çok hızlı başladı ve ev sahibi Karagümrük'ün savunmada yaptığı bir hatayla 1-0 öne geçti. Maçın 27.dakikasında Karagümrük Barış Kalaycı ile skoru 1-1'e getirdi.

31.SANİYEDE GELDİ GOL...

Galatasaray da Sara ile rekorlu başlangıç! Fatih Karagümrük ü 31.saniyede avladı 1

Fatih Karagümrük'e karşı 31. saniyede gol atan Gabriel Sara, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golün sahibi oldu.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ!

Galatasaray da Sara ile rekorlu başlangıç! Fatih Karagümrük ü 31.saniyede avladı 2

Gabriel Sara, Galatasaray’ı 30. saniyede öne geçirerek Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü attı.

Vedat İnceefe - 18. saniye
Diagne - 27. saniye
Belhanda - 30. saniye
Gabriel Sara - 31. saniye

BİR ÖNCEKİ REKOR 39.SANİYE İLE SESLAR'DAYDI!

Galatasaray da Sara ile rekorlu başlangıç! Fatih Karagümrük ü 31.saniyede avladı 3

Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 3. haftasında oynanan ikas Eyüpspor – Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Svit Seslar, henüz 39. saniyede fileleri havalandırarak sezonun en hızlı golüne imza atmıştı. Maça adeta golle başlayan Eyüpspor’da Seslar’ın bu vuruşu, Süper Lig’de sezonun ilk saniyelerine damga vuran anlardan biri olmuştu. Bu gol, ligde erken gol istatistiklerinde zirveye yerleşmişti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 41'
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi yolu...Almanya'da Türk derbisinde Ozan Kabak şov! Şampiyonlar Ligi yolu...
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si resmen uçuyor! Bir 3 puan daha...Acun Ilıcalı'nın Hull City'si resmen uçuyor! Bir 3 puan daha...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
rekor son dakika galatasaray gol Fatih Karagümrük Galatasaray maçı Gabriel Sara Süper Lig'de 19.hafta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere "beğeni"li cevap!

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.