Galatasaray'da Sara ile rekorlu başlangıç! Fatih Karagümrük'ü 31.saniyede avladı

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan galatasaray bugün Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-kırmızılılar maça çok hızlı başladı ve ev sahibi Karagümrük'ün savunmada yaptığı bir hatayla 1-0 öne geçti. Maçın 27.dakikasında Karagümrük Barış Kalaycı ile skoru 1-1'e getirdi.

31.SANİYEDE GELDİ GOL...

Fatih Karagümrük'e karşı 31. saniyede gol atan Gabriel Sara, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golün sahibi oldu.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ!

Gabriel Sara, Galatasaray’ı 30. saniyede öne geçirerek Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken 4. golünü attı.

Vedat İnceefe - 18. saniye

Diagne - 27. saniye

Belhanda - 30. saniye

Gabriel Sara - 31. saniye

BİR ÖNCEKİ REKOR 39.SANİYE İLE SESLAR'DAYDI!

Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 3. haftasında oynanan ikas Eyüpspor – Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Svit Seslar, henüz 39. saniyede fileleri havalandırarak sezonun en hızlı golüne imza atmıştı. Maça adeta golle başlayan Eyüpspor’da Seslar’ın bu vuruşu, Süper Lig’de sezonun ilk saniyelerine damga vuran anlardan biri olmuştu. Bu gol, ligde erken gol istatistiklerinde zirveye yerleşmişti.