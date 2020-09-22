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Galatasaray'da Saracchi şoku! O maçları kaçıracak...

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fenerbahçe derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.

Galatasaray'da Saracchi şoku! O maçları kaçıracak...

Başakşehir maçının ikinci yarısında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Marcelo Saracchi'nin ilk tetkikleri sonucunda, Hajduk Split mücadelesine yetişemeyceği ortaya çıktı.

Genç futbolcuyu en azından Fenerbahçe derbisinde oynatabilmek için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Sağ kasık bölgesinde ağrı hisseden Saracchi'nin detaylı tetkikleri ise bugün gerçekleşecek. Sağlık raporuna göre Uruguaylı oyuncunun tedavi temposuna karar verilecek.

Galatasaray'da Saracchi'nin yokluğunda ise forma yine Linnes'in olacak. Başakşehir maçında oyuna sonradan girip başarılı bir grafik çizen Norveçli futbolcu, Hajduk maçında takımın sol beki olarak görev yapacak.

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