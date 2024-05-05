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Galatasaray'da sezon sonunda yaşanacak ilk ayrılık belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.05.2024 10:23
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndombele hakkında karar çıktı. Sarı-kırmızılılarda istenilen performansı ortaya koyamayan yıldız oyuncunun önümüzdeki yıl takımda kalmayacağı kesinleşti.

Galatasaray'da sezon sonunda yaşanacak ilk ayrılık belli oldu!
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da önümüzdeki yılın projesi yavaş yavaş belli oluyor. Şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar takımdan ayrılacak oyuncuların listesini yaptı.

İLK SIRADA NDOMBELE VAR

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Gösterdiği performansla geçer not alamayan yıldız oyuncunun opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Sezon sonunda kendisine teşekkür edip yolları ayırmaya karar veren Galatasaray yönetimi, Ndombele yerine yıldız bir oyuncu transfer edecek.

LİSTE BELLİ

Transfer hedeflerini de belirleyen Okan Buruk, Ndombele yerine transfer edilebilecek oyuncuların bulunduğu listeyi Dursun Özbek yönetimine sundu.

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