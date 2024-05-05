Galatasaray'da sezon sonunda yaşanacak ilk ayrılık belli oldu!

Galatasaray'da önümüzdeki yılın projesi yavaş yavaş belli oluyor. Şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar takımdan ayrılacak oyuncuların listesini yaptı.

İLK SIRADA NDOMBELE VAR

Gösterdiği performansla geçer not alamayan yıldız oyuncunun opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Sezon sonunda kendisine teşekkür edip yolları ayırmaya karar veren Galatasaray yönetimi, Ndombele yerine yıldız bir oyuncu transfer edecek.

LİSTE BELLİ

Transfer hedeflerini de belirleyen Okan Buruk, Ndombele yerine transfer edilebilecek oyuncuların bulunduğu listeyi Dursun Özbek yönetimine sundu.





