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Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi! İtalyan ekibine transfer oluyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.06.2024 17:00
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo'dan ayrılık açıklaması geldi. Aston Villa ile kiralık sözleşmesi biten İtalyan oyuncu, önümüzdeki sezon için çok büyük bir aksilik olmazsa Atalanta'da forma giyecek.

Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi! İtalyan ekibine transfer oluyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İTALYANLAR DUYURDU

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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta anlaşmak üzere... Zaniolo'nun tercihi doğrultusunda görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde transferi duyuracak.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

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La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.

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