Galatasaray'da sezonun ilk ayrılığı kesinleşti gibi! İtalyan ekibine transfer oluyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen fakat istenilen performansı gösteremeyen Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İTALYANLAR DUYURDU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray ile Atalanta anlaşmak üzere... Zaniolo'nun tercihi doğrultusunda görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde transferi duyuracak.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan yıldız, "Atalanta mı, Fiorentina mı? Serie A'ya dönmek istiyorum. Bunu menajerim Claudio Vigorelli'ye söyledim, Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.





