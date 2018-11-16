SPOR

Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

Lige verilen milli arada U21 takımıyla idman maçı yapan Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı.

Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile oynayacağı maçlar için lige verilen arada U21 takımıyla karşılaşan Galatasaray'da şok bir sakatlık yaşandı. A Takımın 2-1 kazandığı antrenman maçında Sinan Gümüş sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

Takımımız, karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı’mızın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı’mızın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken 65. dakikada Malik Karaahmet’in attığı gol ile birlikte maç, A Takım lehine 2-1’lik skorla neticelendi.

İlk yarıdaki bir ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacaktır.

PARTNERÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındıÖzgürlük Heykeli meşalesi böyle taşındı
Galatasaray'a Nagatomo müjdesiGalatasaray'a Nagatomo müjdesi
Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinan Gümüş Galatasaray Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'dan vazgeçti

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Damien Comolli Fenerbahçe'den ayrılacak 2 ismi açıkladı

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşmelere başladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlandı

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'a Nagatomo müjdesi

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Galatasaray'da Fatih Terim taktiğini değiştirdi! Bundan sonra 3-5-2

Galatasaray için Mattia Destro iddiası

Galatasaray için Mattia Destro iddiası

Gomis'ten Albayrak'a flaş cevap!

Gomis'ten Albayrak'a flaş cevap!

Adnan Polat: Başkan adaylığını düşünmüyorum

Adnan Polat: Başkan adaylığını düşünmüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.