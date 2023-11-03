Galatasaray'da şoke eden Icardi gelişmesi! İtalyanlar sözleşmesini bile hazırladı iddiası...

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Türkiye'de bir hayli mutlu olan ve bunu performansına yansıtan Icardi için Roma'dan nabız yoklaması yapıldı.

LUKAKU OLMAZSA ICARDI

Chelsea'den Romelu Lukaku'nun bonservisini almaması halinde Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Roma, şimdiden Icardi'nin sözleşmesini hazırladı.

3 YILLIK MUKAVELE

Galatasaray'dan kazandığı paranın bir tık üstünü teklif etmeye hazırlanan İtalyan devinin en zor görevi ise Icardi'yi ikna etmek... Arjantinli oyuncu hiçbir şartta Galatasaray'da ayrılmak istiyor. Roma'nın önünde zorlu bir görev olduğu bilinirken, Icardi'nin bu teklifi reddedeceği gelen haberler arasında...





