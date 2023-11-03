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Galatasaray'da şoke eden Icardi gelişmesi! İtalyanlar sözleşmesini bile hazırladı iddiası...

03.11.2023 13:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Mauro Icardi için İtalya'dan flaş transfer iddiası geldi. Attığı gollerle kendinden söz ettiren Icardi için Roma'nın sözleşmeyi bile hazırladığı ifade edildi.

Galatasaray'da şoke eden Icardi gelişmesi! İtalyanlar sözleşmesini bile hazırladı iddiası...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Türkiye'de bir hayli mutlu olan ve bunu performansına yansıtan Icardi için Roma'dan nabız yoklaması yapıldı.

LUKAKU OLMAZSA ICARDI

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Chelsea'den Romelu Lukaku'nun bonservisini almaması halinde Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Roma, şimdiden Icardi'nin sözleşmesini hazırladı.

3 YILLIK MUKAVELE

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Galatasaray'dan kazandığı paranın bir tık üstünü teklif etmeye hazırlanan İtalyan devinin en zor görevi ise Icardi'yi ikna etmek... Arjantinli oyuncu hiçbir şartta Galatasaray'da ayrılmak istiyor. Roma'nın önünde zorlu bir görev olduğu bilinirken, Icardi'nin bu teklifi reddedeceği gelen haberler arasında...

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