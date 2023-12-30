SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da sözleşme fesih kararı! Ndombele ile devre arasında yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sözleşme fesih kararı! Ndombele ile devre arasında yollar ayrılıyor

30.12.2023 17:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da performansı geldiği günden beri tartışma konusu olan Ndombele için karar verildi. Okan Buruk'un memnun kalmadığı yıldız oyuncu için devre arasında yolların ayrılması kararlaştırıldı. Okan Buruk, Ndombele yerine daha iyi bir oyuncu almak istiyor.

Galatasaray'da sözleşme fesih kararı! Ndombele ile devre arasında yollar ayrılıyor
Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray iç transferde de düğmeye bastı. Performansından memnun kalınmayan oyuncuları takımdan göndermeye karar veren sarı-kırmızılılarda ilk kurban Ndombele oldu.

OKAN BURUK RAPORU VERDİ

658fd431b7b2b459__w1200xh1149

Devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için son raporunu yönetime veren Okan Buruk, Ndombele ile yolların ayrılması gerektiğini ifade etti. Bu talebi olumlu karşılayan Galatasaray yönetimi görüşmelere başladı.

YERİNE ORTA SAHA ALINACAK

288042023-1080x720

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Ndombele'nin yerine yeni bir oyuncu arayışlarına da başladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barcelona, eski yıldızını yeniden transfer ediyor!Barcelona, eski yıldızını yeniden transfer ediyor!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray ndombele buruk verildi
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma! İşte o paylaşımlar

Süper Kupa paylaşımlarına soruşturma! İşte o paylaşımlar

Galatasaray'da sözleşme fesih kararı!

Galatasaray'da sözleşme fesih kararı!

Memur maaşı zammını tek veri belirleyecek

Memur maaşı zammını tek veri belirleyecek

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Mehmet Büyükekşi yalnızca tek bir soruyu yanıtladı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.