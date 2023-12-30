Galatasaray'da sözleşme fesih kararı! Ndombele ile devre arasında yollar ayrılıyor

Galatasaray iç transferde de düğmeye bastı. Performansından memnun kalınmayan oyuncuları takımdan göndermeye karar veren sarı-kırmızılılarda ilk kurban Ndombele oldu.

OKAN BURUK RAPORU VERDİ

Devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için son raporunu yönetime veren Okan Buruk, Ndombele ile yolların ayrılması gerektiğini ifade etti. Bu talebi olumlu karşılayan Galatasaray yönetimi görüşmelere başladı.

YERİNE ORTA SAHA ALINACAK

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, Ndombele'nin yerine yeni bir oyuncu arayışlarına da başladı.





