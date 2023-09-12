Galatasaray'da sözleşme krizi! Dubois'in lisansı askıya alınabilir

Galatasaray'da Dubois krizi yaşanıyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Fransız oyuncu takımdan ayrılmamak için kendisine yapılan teklifleri reddetti.
Kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini Galatasaray yönetimine söyleyen Dubois, Başakşehir'in kendisine yaptığı teklifi de reddetti. Bu gelişme sonrası sinirleri bozan Fransız oyuncuya uyarı yapıldı.
Kendisine yapılan teklifleri reddetmeye devam etmesi durumunda Dubois'in lisansı askıya alınıp yabancı kontenjanında yer açılacak. Menajerine bu durumu paylaşan Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.