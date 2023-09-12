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Galatasaray'da sözleşme krizi! Dubois'in lisansı askıya alınabilir

12.09.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da takımda düşünülmeyen Dubois'in lisansının askıya alınabileceği öğrenildi. Kendisine yapılan teklifleri teker teker geri çeviren Fransız oyuncu sinirleri bir hayli bozdu.

Leo Dubois

Leo Dubois

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Dubois krizi yaşanıyor. Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Fransız oyuncu takımdan ayrılmamak için kendisine yapılan teklifleri reddetti.

BAŞAKŞEHİR DE OLMADI

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Kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini Galatasaray yönetimine söyleyen Dubois, Başakşehir'in kendisine yaptığı teklifi de reddetti. Bu gelişme sonrası sinirleri bozan Fransız oyuncuya uyarı yapıldı.

LİSANSI ASKIYA ALINABİLİR

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Kendisine yapılan teklifleri reddetmeye devam etmesi durumunda Dubois'in lisansı askıya alınıp yabancı kontenjanında yer açılacak. Menajerine bu durumu paylaşan Galatasaray yetkilileri beklemeye geçti.

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Leo Dubois galatasaray 10 buruk başakşehi

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