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Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Diagne'nin yeni mesleği herkesi şaşırttı! Ahmet Çalık detayı...

15.02.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile sözleşmesini geçici olarak fesheden Diagne'den yine şaşırtan bir hamle geldi. Futbol hayatındaki yaptığı hareketlerle taraftarları şaşırtan Diagne'nin yeni mesleği ortaya çıktı. Sözleşmesini feshettikten sonra ülkesine giden golcü oyuncu spor ayakkabı mağazası açmaya karar verdi. Açacağı mağazanın duvarında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın fotoğrafına yer veren Diagne büyük alkış topladı.

Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Diagne'nin yeni mesleği herkesi şaşırttı! Ahmet Çalık detayı...

Galatasaray ile yollarını geçici olarak ayıran Diagne'nin futbol oynamadığı süre zarfında yapacağı meslek herkesi şaşırttı. Galatasaray yönetiminin aldığı karar sonrası ülkesine dönen golcü oyuncu ayakkabı mağazası açtı.

AÇILIŞ TARİHİ 18 ŞUBAT

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mbaye Diagne, paylaştığı videoda ayakkabı mağazası açacağını takipçileriyle paylaştı. Videoda, "Uluslararası KKMD (King Kong Mbaye Diagne) Spor Ayakkabı dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" ifadelerine yer veren Diagne'nin paylaştığı anlarda Ahmet Çalık detayı gözlerden kaçmadı...

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DUVARA FOTOĞRAFINI ASTI

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Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın fotoğrafını açacağı mağazanın duvarına yapıştıran Diagne'nin bu hareketi büyük alkış topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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