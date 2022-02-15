Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Diagne'nin yeni mesleği herkesi şaşırttı! Ahmet Çalık detayı...

Galatasaray ile yollarını geçici olarak ayıran Diagne'nin futbol oynamadığı süre zarfında yapacağı meslek herkesi şaşırttı. Galatasaray yönetiminin aldığı karar sonrası ülkesine dönen golcü oyuncu ayakkabı mağazası açtı.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Mbaye Diagne, paylaştığı videoda ayakkabı mağazası açacağını takipçileriyle paylaştı. Videoda, "Uluslararası KKMD (King Kong Mbaye Diagne) Spor Ayakkabı dükkanımız 18 Şubat'ta açılacak inşallah" ifadelerine yer veren Diagne'nin paylaştığı anlarda Ahmet Çalık detayı gözlerden kaçmadı...
Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın fotoğrafını açacağı mağazanın duvarına yapıştıran Diagne'nin bu hareketi büyük alkış topladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum