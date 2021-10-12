Galatasaray'da stadın yeni sponsoru belli oldu

Galatasaray Kulübü, NEF İnşaat ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların, isim hakkı için Türk Telekom ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının toplam bedeli 80 milyon dolar idi. Galatasaray'ın NEF ile TL bazında yaptığı yeni sponsorluk anlaşması bugünün kuru ile 80 milyon dolar + KDV'ye denk geliyor.

Diğer yandan KAP'a yapılan bildirimde 725 milyon TL + KDV tutarının dolar karşılığı mı yoksa yıldan yıla dolar bazında mı ödeneceğine dair detay belirtilmedi. Zira Türk Telekom ile 10 yıllık anlaşmada Galatasaray 80 milyon doları kasasına koymuş, son 1 yıllık uzatma için de 30 milyon Lira gelir elde etmişti.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği belirtildi.

G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

11 YILDA 14 KUPA

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği 11 yılda, 5 şampiyonluk ve toplamda 14 kupa kazandı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda geçirdiği dönem içinde 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı. Türk Telekom Stadyumu’nda geçen 11 sezona ayrıca 4 Türkiye Kupası ve 5 de Süper Kupa sığdırıldı.

UNUTULMAZ ANLAR

Türk Telekom Stadyumu, açılışının yapıldığı 2011 yılından itibaren Galatasaray ve coşkulu Galatasaray taraftarı için ilklerin ve unutulmaz anların yaşandığı bir mekân oldu. Türk Telekom Stadyumu’nun açıldığı yıl taraftarların yaptığı tezahürat, 131,76 dB ses seviyesine ulaşarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi ve bu rekor hâlâ kırılamadı.

Türkiye’de ilk kez 3 boyutlu naklen maç yayını da Türk Telekom Stadyumu’nda yapıldı. Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray’ın dünya devi futbol takımları karşısında gösterdiği başarılarla da hafızalara kazındı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Juventus, Galatasaray-Real Madrid ve Galatasaray-Manchester United karşılaşmaları unutulmaz zaferler arasında yerini aldı.

