Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Molde maçına damga vurmuştu, menajerinin İngiltere'de olduğu ortaya çıktı

Yunus Akgün, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

DÜN GECEDEN SONRA KARAR DEĞİŞTİ

Molde ile oynanan mücadelede müthiş bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün bu mücadelesi sonrası Okan Buruk kararından döndü ve genç oyuncunun takımda kalması için yönetimden talepte bulundu.

TEMSİLCİLERİ İNGİLTERE'DE!

Yunus Akgün'ün temsilcilerinin İngiltere'de olduğu ve Leicester City ile anlaşmasının son detaylarının görüşüldüğü öğrenildi. Okan Buruk'un bu talebi sonrası Yunus Akgün'ün kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği henüz bilinmiyor.

