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  4. Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Molde maçına damga vurmuştu, menajerinin İngiltere'de olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Molde maçına damga vurmuştu, menajerinin İngiltere'de olduğu ortaya çıktı

24.08.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün gece oynanan Molde maçına damgasını vuran Yunus Akgün'ün temsilcilerinin İngiltere'de olduğu ortaya çıktı. Leicester City'ye transfer olmak için son pürüzlerin giderilmesini bekleyen Yunus Akgün'ün takımda kalması için Okan Buruk elinden geleni yapıyor.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yunus Akgün, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ve Leicester'ın Yunus Akgün’ün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

DÜN GECEDEN SONRA KARAR DEĞİŞTİ

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Molde ile oynanan mücadelede müthiş bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün bu mücadelesi sonrası Okan Buruk kararından döndü ve genç oyuncunun takımda kalması için yönetimden talepte bulundu.

TEMSİLCİLERİ İNGİLTERE'DE!

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Yunus Akgün'ün temsilcilerinin İngiltere'de olduğu ve Leicester City ile anlaşmasının son detaylarının görüşüldüğü öğrenildi. Okan Buruk'un bu talebi sonrası Yunus Akgün'ün kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği henüz bilinmiyor.

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