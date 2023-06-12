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Galatasaray'da sürpriz gelişme! 'Şampiyonlar Ligi maçlarında denenecek!'

12.06.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Devler Ligi'ne dikti. Eleme turlarını kayıpsız geçerek gruplara kalmayı planlayan sarı - kırmızılılarda kiralıktan dönecek olan oyuncuların geleceği de merak ediliyordu. Sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı için ise sürpriz bir karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sürpriz gelişme! 'Şampiyonlar Ligi maçlarında denenecek!'

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve Devler Ligi'nde oynanacak olan ön elemelere odaklandı. Taraftarlar bir yandan transfer gelişmelerini takip ederken, bir yandan da gelebilecek muhtemel rakipleri değerlendiriyor. Sarı - kırmızılılarda bir diğer konu ise kiralık futbolcuların geleceği...

GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ

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Sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı, sarı - lacivertli kulübe veda etmiş ve Galatasaray'a geri dönmüştü.

DEVLER LİGİ'NDE DENENECEK

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Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı yeni sezon kampına dahil edecek ve oyuncu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında denenecek.

Sezon başında Ankaragücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı 3 gol, 5 asistlik katkı yapmıştı.

28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.


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