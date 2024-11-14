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Galatasaray'da sürpriz gelişme! Yıldız isim Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.11.2024 12:30
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına hız kesmeden devam ederken Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir ayrılık kapıda. İşte detaylar...

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Yıldız isim Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

ALM Almanya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da bir isim Okan Buruk ile özel olarak görüşürken, devre arasında takımdan ayrılmak istedini iletti.

'MUTSUZUM'

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Galatasaray'da bu sezon orta sahaya Gabriel Sara'nın transferinden sonra geri plana düşen 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay, oynayamadığı için mutsuz olduğunu söyledi.

OKAN BURUK'A İLETTİ

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Deneyimli futbolcu, daha fazla süre alabileceği ve oynayabileceği bir yere gitmek istiyor. Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

ALMANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

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Yönetimle de görüşen Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı idarecilerden kendisi için gelecek teklifleri değerlendirmelerini ve önceliğinin Almanya'ya geri dönmek olduğunu bildirdi.

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