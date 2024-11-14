Galatasaray'da sürpriz gelişme! Yıldız isim Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da bir isim Okan Buruk ile özel olarak görüşürken, devre arasında takımdan ayrılmak istedini iletti.

'MUTSUZUM'

Galatasaray'da bu sezon orta sahaya Gabriel Sara'nın transferinden sonra geri plana düşen 31 yaşındaki futbolcu Kerem Demirbay, oynayamadığı için mutsuz olduğunu söyledi.

OKAN BURUK'A İLETTİ

Deneyimli futbolcu, daha fazla süre alabileceği ve oynayabileceği bir yere gitmek istiyor. Kerem Demirbay, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

ALMANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Yönetimle de görüşen Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı idarecilerden kendisi için gelecek teklifleri değerlendirmelerini ve önceliğinin Almanya'ya geri dönmek olduğunu bildirdi.