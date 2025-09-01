SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da takım kaptanı Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme! Yıldız üzerinden dalga geçti...

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi’den Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için flaş bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe’ye göndermede bulundu.

Galatasaray'da takım kaptanı Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme! Yıldız üzerinden dalga geçti...
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YILDIZ ÜZERİNDEN YORUMLADI!

Galatasaray da takım kaptanı Mauro Icardi den Kerem Aktürkoğlu na olay gönderme! Yıldız üzerinden dalga geçti... 1

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na; "Henüz 4’ü alamadılar ama 5 yıldızla övünüyorlar. Biz ise Tek ve Eşsiz’iz! Diyerek sarı ve kırmıız kalp emojisini ekledi.

METİN OKTAY PAYLAŞIMI YAPMIŞTI...

Galatasaray da takım kaptanı Mauro Icardi den Kerem Aktürkoğlu na olay gönderme! Yıldız üzerinden dalga geçti... 2

Takım kaptanı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun 'Şerefli kulüp' sözleri üzerine sosyal medya hesabından efsane kaptan Metin Oktay’ın söylediği “'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaşmıştı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartal yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi! Kartal yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirdi!
Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Mauro Icardi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

'Şerefli Kulüp' sözlerine açıklık getirdi: "Yapman gerekeni yaptın"

Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...

Yıldız oyuncu İtalya'da! Resmen açıklandı...

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Bir yürek yakan haber daha! Hira Aygar silahla başından silahla vuruldu

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Uğurcan Çakır'da flaş gelişme! Her an açıklanabilir...

Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...

Mauro Icardi yine yaptı yapacağını! Kerem Aktürkoğlu'nu paylaştı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.