Galatasaray'da takım kaptanı Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme! Yıldız üzerinden dalga geçti...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcunun paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

YILDIZ ÜZERİNDEN YORUMLADI!

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na; "Henüz 4’ü alamadılar ama 5 yıldızla övünüyorlar. Biz ise Tek ve Eşsiz’iz! Diyerek sarı ve kırmıız kalp emojisini ekledi.

METİN OKTAY PAYLAŞIMI YAPMIŞTI...

Takım kaptanı Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu'nun 'Şerefli kulüp' sözleri üzerine sosyal medya hesabından efsane kaptan Metin Oktay’ın söylediği “'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaşmıştı.