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Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor

Galatasaray, taraftarlarının uzun süredir beklediği transferler resmen açıklandı. Galatasaray'ın hazırlık maçında Lazio ile yapacağı maç öncesinde taraftarlar tüm biletleri tüketti ve Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni için nefesleri tuttu. Sarı-kırmızılıların yaptığı imza töreni müthiş bir coşkuya sebep oldu.

Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor
Emre Şen

Galatasaray'da Lazio maçı öncesi Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni gerçekleştiriliyor. 21.00'de başlayacak karşılaşmadan önce forma lansmanı da yapılacak.

GÖRKEMLİ BİR TÖREN HAZIRLANDI

Galatasaray da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor 1

Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketti.

OSIMHEN VE SANE SAHNEDE

Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde forma lansmanının ardından Osimhen ve Sane sahneye çıkacak. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde 1 gün içerisinde yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.

FİLİSTİN'E DESTEK

Galatasaray da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor 2

Galatasaray tribünlerinde Lazio maçı öncesi Filistin'e destek pankartları açtı.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN BÜYÜK JEST

Galatasaray da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor 3

Osimhen'in havalimanında birlikte fotoğraf çektirdiği taraftarlar, özel davetli olarak RAMS Park'ta.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen Leroy Sane
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