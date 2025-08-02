Galatasaray'da tarihi gün! Victor Osimhen ve Leroy sane imzayı atıyor! 5 milyon Euro gelir bekleniyor

Galatasaray'da Lazio maçı öncesi Victor Osimhen ve Leroy Sane'nin imza töreni gerçekleştiriliyor. 21.00'de başlayacak karşılaşmadan önce forma lansmanı da yapılacak.
Victor Osimhen ve Leroy Sane için görkemli bir imza töreni düzenlenecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar satışa sunulan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketti.
Türkiye'de görülmemiş bir imza töreni ve gelir elde edilecek. Saatler 19.00'u gösterdiğinde forma lansmanının ardından Osimhen ve Sane sahneye çıkacak. Galatasaray yönetimi bilet satışları ve ürünlerde 1 gün içerisinde yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Galatasaray tribünlerinde Lazio maçı öncesi Filistin'e destek pankartları açtı.
Osimhen'in havalimanında birlikte fotoğraf çektirdiği taraftarlar, özel davetli olarak RAMS Park'ta.
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