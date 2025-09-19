SPOR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Alman gazeteciye sert çıkıştı! ‘‘Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz...’’

Galatasaray’da Frankfurt’a karşı alınan farklı yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk’un Alman gazeteci ile Leroy Sane üzerinden yaptığı ‘‘Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz.’’ yorumu gündeme damga vurdu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Alman gazeteciye sert çıkıştı! ‘‘Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz...’’
Şampiyonlar Ligi’nde Frankfurt’ta 5-1 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Skordan kendisinin sorumlu olduğunu belirten deneyimli hocanın Alman gazeteci ile karşılıklı konuşmaları gündeme bomba gibi oturdu.

‘‘ONA BAKARSANIZ ALMANYA DA SLOVAKYA'YA KAYBETTİ…’’

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk Alman gazeteciye sert çıkıştı! ‘‘Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya ya kaybettiniz...’’ 1

Alman gazeteci Nagelsmann'ın "Leroy Sane'yi daha düşük seviyeli bir lige gittiği için kadroya almadık' sözlerini hatırlattı.

Okan Buruk’dan cevap gecikmedi. Buruk, "Julian Nagelsmann'ın Leroy Sane ile ilgili sözlerine katılmıyorum. Almanya da ilk milli maçında kaybetti! Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya'ya kaybettiniz! Bizim Tottenham, Bayern Münih gibi çok iyi maçlarımız oldu. Frankfurt'un rakiplerine %65 top verdiğini hatırlamıyorum!" dedi.

‘‘İLK 24’E GİRECEĞİMİZE YÜZDE 100 İNANIYORUM’’

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk Alman gazeteciye sert çıkıştı! ‘‘Çok iyi olduğunuzu düşündüğünüz yerde Slovakya ya kaybettiniz...’’ 2

Okan Buruk, “Tabii ki benim sorumluluğum. Burada bu tür mağlubiyetleri önce teknik adamın kabul etmesi gerekiyor. Bu tür mağlubiyetlerde gerçekten teknik adamların neyi doğru neyi yanlış yaptığını görebiliriz. Her zaman olduğu gibi sorumluluk bende. Bunu düzeltecek olan ve bunu tedavi edecek olan, daha iyiye götürecek olan, oyuncularıma bunu gösterecek olan da benim. Dediğim gibi daha iyisini yapacağız. Bugün şanssız bir maç geçirdik; ama birinci maçı oynadık. Daha yedi tane daha maçımız var. 36’lık gruptan yine ilk 24'ü içerisine girebileceğimize yüzde 100 inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum. Takıma güveniyorum. Seyircimize her zaman güveniyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten bugün şanssız bir gün geçirdik ama bunu düzelteceğiz. Bunu toparlayacağız. Çok daha iyisini yapacağız.” ifadelerinde bulundu.

