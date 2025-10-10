SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme uzatıldı mı? Başkan Dursun Özbek açıkladı...

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesi için Başkan Dursun Özbek’ten resmi açıklama geldi. Ekol TV'ye konuşan Özbek’in, "Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık. Yeni bir sözleşme yaptık hoca ile beraber" sözleri gündem oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme uzatıldı mı? Başkan Dursun Özbek açıkladı...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Galatasaray’da son 3 senenin şampiyon hocası Okan Buruk ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merakla beklenen Okan Buruk’la ilgili Başkan Dursun Özbek çarpıcı açıklamada bulundu. İşte sözleri…

HEYKELİNİZ DİKİLECEK Mİ?

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme uzatıldı mı? Başkan Dursun Özbek açıkladı... 1

SORU: Dursun Özbek'in heykeli dikilecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ‘‘Biz Galatasaray'ın askerleriyiz; Galatasaray'ın neferleriyiz. Galatasaray'a hizmet için buradayız. Öyle yetiştik. Ben ayrıca şahsen de Galatasaray'a borcum olduğunu düşünüyorum. Galatasaray camiasında yetişmiş bir kişiyim; mektebinden, lisesinden. Dolayısıyla ben Galatasaray'a borcumu ödüyorum. Yani borcunu ödeyen adamların heykeli mi dikilir? Onun için yani lütfen bunları bu şekilde düşünmeyin.’’ dedi.

OKAN BURUK’UN SÖZLEŞMESİ

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme uzatıldı mı? Başkan Dursun Özbek açıkladı... 2

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ‘‘Bizim maksadımız Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'a hizmet etmek. Bunun dışında hiçbir düşüncemiz, hiçbir talibimiz, isteğimiz olamaz. Demin de ifade ettiğim gibi biz Galatasaray'a olan borcumuzu ödüyoruz şu anda. Lütfen yaptığımız hizmetleri o şekilde değerlendirin. Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık. Yeni bir sözleşme yaptık hoca ile beraber.’’ İfadelerini kullandı.

MAAŞI BELLİ OLUYOR!

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile 1+2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşırken, Okan Buruk'un maaşının yıllık 4 milyon Euro olacağı öğrenildi. Hali hazırda bulunan Türk teknik direktörlerin arasında en çok kazanan isim olan Okan Buruk, maaşına rekor zam alarak 4 milyon Euro'ya yükseltecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın özel günü! 120.yıla özel anıt açıldıGalatasaray'ın özel günü! 120.yıla özel anıt açıldı
Tam 4 gol atılan maçtan Hollanda zaferle ayrıldı...Tam 4 gol atılan maçtan Hollanda zaferle ayrıldı...
Anahtar Kelimeler:
Heykel Okan Buruk Dursun Özbek son dakika galatasaray sözleşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.