Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme uzatıldı mı? Başkan Dursun Özbek açıkladı...

Süper Lig devi Galatasaray’da son 3 senenin şampiyon hocası Okan Buruk ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı merakla beklenen Okan Buruk’la ilgili Başkan Dursun Özbek çarpıcı açıklamada bulundu. İşte sözleri…

HEYKELİNİZ DİKİLECEK Mİ?

SORU: Dursun Özbek'in heykeli dikilecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ‘‘Biz Galatasaray'ın askerleriyiz; Galatasaray'ın neferleriyiz. Galatasaray'a hizmet için buradayız. Öyle yetiştik. Ben ayrıca şahsen de Galatasaray'a borcum olduğunu düşünüyorum. Galatasaray camiasında yetişmiş bir kişiyim; mektebinden, lisesinden. Dolayısıyla ben Galatasaray'a borcumu ödüyorum. Yani borcunu ödeyen adamların heykeli mi dikilir? Onun için yani lütfen bunları bu şekilde düşünmeyin.’’ dedi.

OKAN BURUK’UN SÖZLEŞMESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ‘‘Bizim maksadımız Galatasaray'a faydalı olmak, Galatasaray'a hizmet etmek. Bunun dışında hiçbir düşüncemiz, hiçbir talibimiz, isteğimiz olamaz. Demin de ifade ettiğim gibi biz Galatasaray'a olan borcumuzu ödüyoruz şu anda. Lütfen yaptığımız hizmetleri o şekilde değerlendirin. Okan Buruk'un sözleşmesini uzattık. Yeni bir sözleşme yaptık hoca ile beraber.’’ İfadelerini kullandı.

MAAŞI BELLİ OLUYOR!

Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile 1+2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşırken, Okan Buruk'un maaşının yıllık 4 milyon Euro olacağı öğrenildi. Hali hazırda bulunan Türk teknik direktörlerin arasında en çok kazanan isim olan Okan Buruk, maaşına rekor zam alarak 4 milyon Euro'ya yükseltecek.