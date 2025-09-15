SPOR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt deplasmanı öncesi ilk 11'ini netleştiriyor! Sürpriz değişiklikler yapılıyor...

Galatasaray’da Süper Lig’de Eyüpspor galibiyeti sonrası gözler Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak E. Frankfurt maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk Almanya deplasmanı için kafasında kadrosunu netleştiriyor.

Süper Lig ekibi Galatasaray Eyüpspor deplasmanından galip gerek ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Şampiyonlar Ligi’nde E. Frankfurt maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk perşembe günü oynanacak önemli maç öncesi bazı yıldız isimleri kadrodan çıkartmayı planlıyor.

BARIŞ VE OSIMHEN 11’E

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi nde Frankfurt deplasmanı öncesi ilk 11 ini netleştiriyor! Sürpriz değişiklikler yapılıyor... 1

İlk planda Osimhen’in mutlaka maça yetişmesini bekleyen sarı-kırmızılı teknik adamın, Barış Alper Yılmaz’a da ilk 11’de yer vereceği belirtildi. Okan Hoca’nın, formsuz Sane ile Yunus arasında kararsızlık yaşadığı öğrenildi.

LEMINA GERİ DÖNÜYOR!

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi nde Frankfurt deplasmanı öncesi ilk 11 ini netleştiriyor! Sürpriz değişiklikler yapılıyor... 2

Frankfurt deplasmanında daha sert bir orta saha 3’lüsü ile çıkmayı planlayan Okan Buruk, Torreira’nın yanına Lemina’yı 11’e çekmeyi planlıyor. Orta alanda bu ikilinin yanı sıra İlkay Gündoğan ile Sara arasında seçim yapılacak.

HIZLI BİR SAVUNMA PLANLANIYOR

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk Şampiyonlar Ligi nde Frankfurt deplasmanı öncesi ilk 11 ini netleştiriyor! Sürpriz değişiklikler yapılıyor... 3

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk’un, yeni transferlerden Simngo’yu ilk 11’e yazması bekleniyor. Savunma 4’lüsünün geriye koşarken daha hızlı olması beklenen Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs’tan oluşması bekleniyor.

