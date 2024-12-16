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Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi kriz! Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.12.2024 16:21
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Trabzonspor maçının geniş kadrosunda yer almayacak. Kendisine bu durum dün söylendiği için Faslı oyuncu bugün tesislere gelmedi. Kulüp yöneticilerinin ulaşamadığı yıldız oyuncu için her an kadro dışı kararı çıkabilir.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi kriz! Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı dev maç öncesi Hakim Ziyech krizi yaşandı. Hakim Ziyech'in Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağı kendisine bildirilmesinin ardından ipler tamamen koptu.

BUGÜN TESİSLERE GELMEDİ

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Trabzonspor maçının kadrosunda olmadığını öğrenen Hakim Ziyech'in çok sinirlendiği ve bu sebeple tesislere bile gelmediği öğrenildi.

ULAŞAMADILAR

ziyech

Gün başından beri Faslı oyuncuya ulaşmaya çalışan sarı-kırmızılı yetkililer, Ziyech'in telefonuna ulaşamadı. Son dakika sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilebilecek Ziyech, tesislere gelmeyerek Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.

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Galatasaray Galatasaray
-
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray hakim ziyech
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