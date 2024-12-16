Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi kriz! Yıldız oyuncuyu arıyorlar ama ulaşamıyorlar! Telefonlara cevap vermiyor...

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı dev maç öncesi Hakim Ziyech krizi yaşandı. Hakim Ziyech'in Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayacağı kendisine bildirilmesinin ardından ipler tamamen koptu.

BUGÜN TESİSLERE GELMEDİ

Trabzonspor maçının kadrosunda olmadığını öğrenen Hakim Ziyech'in çok sinirlendiği ve bu sebeple tesislere bile gelmediği öğrenildi.

ULAŞAMADILAR

Gün başından beri Faslı oyuncuya ulaşmaya çalışan sarı-kırmızılı yetkililer, Ziyech'in telefonuna ulaşamadı. Son dakika sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilebilecek Ziyech, tesislere gelmeyerek Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.