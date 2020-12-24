Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi

Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda takım olarak yenilenme programı dahilinde çalışmalar yapıldı. İzolasyon süreci tamamlanan ve son Covid-19 PCR testi de negatif çıkan Kerem Aktürkoğlu, bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

