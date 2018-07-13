Galatasaray'da transfer: Henry Onyekuru kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, nereli ve kariyer istatistikleri nedir?

Galatasaray'da yeni transfer heyecanı. Galatasaray Everton ile anlaşarak Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Henry Onyekuru ayağının tozuyla Galatasaray'ın isviçre kampına katıldı. Takım arkadaşları ile tanıştı ve antremanlara başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar şimdi Henry Onyekuru nasıl bir transfer merak ediyorlar. Futbolcunun kariyer istatistikleri nasıl, nereli, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor öğrenmek istiyorlar. İşte Cimbom'un yeni transferi Henry Onyekuru ile ilgili detaylar...

HENRY ONYERUKU KİMDİR?

Henry Chukwuemeka Onyekuru, 5 Haziran 1997 Nijerya'da doğdu. 1.75 m boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.