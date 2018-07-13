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Galatasaray'da transfer: Henry Onyekuru kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, nereli ve kariyer istatistikleri nedir?

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

Galatasaray geçtiğimiz günlerde görüşmelerde bulunduğunu KAP'a bildirdiği Henry Onyekuru ve klübü Everton ile anlaştı. Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray İsviçre'deki kampını sürdürüyor. İşte kampa katılan ve takım arkadaşları ile tanışan Henry Onyekuru ile ilgili merak edilenler: Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, kariyer istatistikleri nasıl?

Galatasaray'da transfer: Henry Onyekuru kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor, nereli ve kariyer istatistikleri nedir?

Galatasaray'da yeni transfer heyecanı. Galatasaray Everton ile anlaşarak Henry Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Henry Onyekuru ayağının tozuyla Galatasaray'ın isviçre kampına katıldı. Takım arkadaşları ile tanıştı ve antremanlara başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar şimdi Henry Onyekuru nasıl bir transfer merak ediyorlar. Futbolcunun kariyer istatistikleri nasıl, nereli, kaç yaşında, hangi mevkiide oynuyor öğrenmek istiyorlar. İşte Cimbom'un yeni transferi Henry Onyekuru ile ilgili detaylar...

HENRY ONYERUKU KİMDİR?

Henry Chukwuemeka Onyekuru, 5 Haziran 1997 Nijerya'da doğdu. 1.75 m boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Everton forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar kulübü ile profesyonel sözleşmesi bulunuyor.

Henry Onyekuru 2015-2016 yılında Belçika ekibi AS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.

Henry Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu 1 sezon sonra Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.

Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun 800 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Henry Onyekuru, 1 yıl için 1.2 milyon euro garanti ücret alacak. Ayrıca Onyekuru'ya Süper Lig ve Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet için 10 bin euro, Türkiye Kupası'nda alınacak her galibiyet için ise 5 bin euro ödeme yapılacak.

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Henry Onyekuru Transfer Galatasaray

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