Galatasaray'da transfer krizi! Okan Buruk 'acil' olarak istedi

Galatasaray'da Okan Buruk, yönetime 'acil' kod adlı raporunu sundu. Yeni sezona az bir süre kala oyuncularının kaynaşmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, istediği transferlerin kampa yetişmesini talep etti.
Takıma geri dönen Leo Dubois'nın performansını beğenmeyen Okan Buruk, yönetimle bir toplantı yaptı.
Oyuncularına yüklemeler yapan Okan Buruk, istediği sağ bekin acilen takıma katılıp, oyuncularla kaynaşmasını istiyor. Bu bağlamda yönetime mesaj gönderen tecrübeli çalıştırıcı, sağ bek transferinin 1 hafta içinde noktalanmasını bekliyor.