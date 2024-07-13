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Galatasaray'da transfer krizi! Okan Buruk 'acil' olarak istedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 14:14
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Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarının ağırdan alınmasına isyan etti. Sacha Boey'un takımdan ayrılmasının üstünden epey süre geçmesinin ardından hala istediği sağ bekin alınmaması tecrübeli çalıştırıcıyı endişelendiriyor.

Galatasaray'da transfer krizi! Okan Buruk 'acil' olarak istedi

Galatasaray'da Okan Buruk, yönetime 'acil' kod adlı raporunu sundu. Yeni sezona az bir süre kala oyuncularının kaynaşmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, istediği transferlerin kampa yetişmesini talep etti.

SACHA BOEY BEĞENİLMEDİ

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Takıma geri dönen Leo Dubois'nın performansını beğenmeyen Okan Buruk, yönetimle bir toplantı yaptı.

"ACİLEN ALIN"

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Oyuncularına yüklemeler yapan Okan Buruk, istediği sağ bekin acilen takıma katılıp, oyuncularla kaynaşmasını istiyor. Bu bağlamda yönetime mesaj gönderen tecrübeli çalıştırıcı, sağ bek transferinin 1 hafta içinde noktalanmasını bekliyor.

Euro 2024
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Okan Buruk galatasaray
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