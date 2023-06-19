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  4. Galatasaray'da üçüncü ayrılık resmileşti! Okan Kocuk Sarı-Kırmızılılar'a sosyal medyadan veda etti

Galatasaray'da üçüncü ayrılık resmileşti! Okan Kocuk Sarı-Kırmızılılar'a sosyal medyadan veda etti

19.06.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Son günlerde Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ile anlaştığı konuşulan tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, Sarı-Kırmızılılar'a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti. İşte detaylar...

Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohammed'in ardından üçüncü ayrılık da belli oldu. Sarı-Kırmızılı ekipte sözleşmesi sona eren tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

İşte Okan Kocuk'un vedası:

"Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak.

Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum.

Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı.

Haklarınızı helal edin, hoşça kalın..."

SAMSUNSPOR İLE ANILIYOR

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Okan Kocuk ile anlaşma sağladığı ifade edildi. 27 yaşında ki genç file bekçisinin de Karadeniz ekibi ile 3 yıllık bir anlaşma sağlası bekleniyor.


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