Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’inde yer aldı!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan 1-0'lık galibiyette önemli pay sahibi olan Uğurcan Çakır'a UEFA'dan ödül geldi. Galatasaray'ın başarılı kalecisi haftanın 11'ine adını yazdırdı...

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşmasında gösterdiği performansla haftanın 11'ine seçildi.

HAFTANIN İLK 11'İNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2’nci haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11’i belli oldu. Galatasaray’ın sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynayan Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’inde yer aldı.

GALATASARAY DUYURDU!

Sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

''Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçilen Uğurcan Çakır’ı tebrik ederiz.''

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’i şu şekilde:

KALECİ: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

DEFANS: Denzel Dumfries (Inter), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)

ORTA SAHA: Nicolas Pepe (Villarreal), Martin Odegaard (Arsenal), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

FORVET: Kylian Mbappe (Real Madrid), Rasmus Hojlund (Napoli)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
