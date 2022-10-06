Galatasaray'da veda zamanı! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın gol sorunu nedeniyle Seferovic'ten memnun olmayan Okan Buruk nihai kararını verdi. Benfica'dan kiralan yıldız oyuncuyla yollar kesin olarak ayrılacak. Seferovic'in yanında yabancı sınırından dolayı Patrick van Aanholt ile de yollar ayrılacak.

PATRİCK VAN AANHOLT VE HARİS SEFEROVİC'E VEDA

Spor yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor'da yaptığı açıklamada Okan Buruk'un bu iki ismi düşünmediğini ifade etti. Patrick van Aanholt yerine Kazımcan veya Emre Taşdemir'i oynatmayı planlayan Okan Buruk, Hollandalı futbolcunun ayrılığına onay verdi.



