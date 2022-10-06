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Galatasaray'da veda zamanı! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti

06.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Okan Buruk'un gözüne bir türlü giremeyen ikili Seferovic ve Patrick van Aanholt ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Kadro planlamasında kullanmayı düşünmeyen Okan Buruk, Dursun Özbek yönetimine bu iki oyuncu hakkında kararını açıkladı.

Galatasaray'da veda zamanı! Okan Buruk 2 ismin biletini kesti
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın gol sorunu nedeniyle Seferovic'ten memnun olmayan Okan Buruk nihai kararını verdi. Benfica'dan kiralan yıldız oyuncuyla yollar kesin olarak ayrılacak. Seferovic'in yanında yabancı sınırından dolayı Patrick van Aanholt ile de yollar ayrılacak.

PATRİCK VAN AANHOLT VE HARİS SEFEROVİC'E VEDA

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Spor yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor'da yaptığı açıklamada Okan Buruk'un bu iki ismi düşünmediğini ifade etti. Patrick van Aanholt yerine Kazımcan veya Emre Taşdemir'i oynatmayı planlayan Okan Buruk, Hollandalı futbolcunun ayrılığına onay verdi.


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