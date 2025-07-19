Galatasaray'da Victor Nelsson istenmeyen adam ilan edildi! Şapka krizi boy gösterdi...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosundaki yabancı oyuncuların bir kısmıyla yollarını ayırmak istiyor. Danimarkalı stoper Victor Nelsson’un gerek performansı gerekse de antrenman sahasındaki tavırlarından memnun olmayan Okan Buruk, oyuncunun satılmasından yana rapor verdi. Galatasaray yönetimi de bu yönde harekete geçti.

ŞAPKA KRİZİ BAŞ GÖSTERDİ!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncu Kemerburgaz'daki antrenmanlara üzerinde "Bu iş yerinde çalışmıyorum" yazılı şapka ile geliyor. Danimarkalı stoperin bu tavrı yönetimi epey kızdırdığı öğrenildi.

TEKLİF BEKLENİYOR AMA…

Galatasaray yönetimi, 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Danimarkalı futbolcuya yeni bir takım bulmak için çalışmalara hız verirken, daha önce İspanya’nın Sevilla kulübünün kendilerine yapmış olduğu 18 milyon euroluk teklifi reddetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Cimbom, gelecek sene kadrosunda görmek istemediği oyuncu için 8-10 milyon civarında bir teklif bekliyor.