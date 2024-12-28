SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya çok sürpriz talip! O da sıcak bakıyor

Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya çok sürpriz talip! O da sıcak bakıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.12.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan performansı sonrası Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha'yas MLS'ten sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya çok sürpriz talip! O da sıcak bakıyor
Eran Zahavi

Eran Zahavi

İSR İsrail
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Maccabi Tel Aviv
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da beklentileri karşılayamaması üzerine sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.

MLS EKİBİ DEVREDE

GOAL_20-_20Blank_20WEB_20-_20Facebook_20(2)

Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.

SICAK BAKIYOR

wilfried-zaha-olympique-lyonnais-2024-2025-1728916343-151255

Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.

Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray zaha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2025'te fiyatı yüzde 44 arttı! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

2025'te fiyatı yüzde 44 arttı! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Fatih Terim'in imzasının ardından Cristiano Ronaldo konuştu! "Sözümün arkasındayım" diyerek öve öve bitiremedi

Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

Memur ve kamu personelini ilgilendiriyor! Alımlarda öncelikler değişti

7 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sürpriz transfer

7 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a sürpriz transfer

Fatih Terim'e imza töreninde 'Bişt' giydirdiler! Başkanın sözleri gündem oldu

Fatih Terim'e imza töreninde 'Bişt' giydirdiler! Başkanın sözleri gündem oldu

Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Galatasaray, Uğurcan Çakır hayaline sezon sonunda kavuşuyor! Bonservis bedelini bile belirlediler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.