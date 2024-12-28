Galatasaray'da Wilfried Zaha'ya çok sürpriz talip! O da sıcak bakıyor

Galatasaray'da beklentileri karşılayamaması üzerine sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı.

MLS EKİBİ DEVREDE

Daily Mail'in haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte, Wilfried Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için girişimlere başladı.

SICAK BAKIYOR

Haberde; Zaha'nın Lyon'dan ayrılmak istediği ancak bu sezon Avrupa'da iki takımda forma giydiği için herhangi bir Avrupa kulübüne gidemeyecek olması sebebiyle Charlotte FC'nin teklifini düşünmeye aldığı kaydedildi.

Lyon'un da kadroda düşünmediği ancak Galatasaray'ın da geri almak istemediği Wilfried Zaha, bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaptı.