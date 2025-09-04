Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Sarı kırmızılı takımda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi...

Galatasaray’da 2 oyuncuyla daha yollar ayrılıyor. Transfer döneminin sonlarına doğru gelinirken, genç kaleci Jankat Yılmaz ve sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi.

JANKAT EYÜPSPOR’A!

Gazeteci Salim Manav’ın verdiği habere göre Eyüpspor, Jankat Yılmaz'ın kiralık transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

KAZIMCAN AMEDSPOR’A

Kazımcan Karataş ile Amedspor arasında görüşmeler hız kazandı. Taraflar anlaşmak üzere.

BU YAZ 19 İSİMLE YOLLAR AYRILDI…

Yaz ayı transfer döneminde tam 19 futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray'da Jankat ve Kazımcanla birlikte bu sayı 21’e çıkacak. İşte sarı kırmızılı takımın bu yaz yollarını ayırdığı isimler…

Alvaro Morata, Derrick Köhn, Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu, Dries Mertens, Atakan Ordu, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Ali Efe Çördek ve Ali Yeşilyurt takımdan ayrılan isimler oldu.