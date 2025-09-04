SPOR

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Sarı kırmızılı takımda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yaz transferde döneminde yollarını ayırdığı isimlere Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş’ı da eklemek üzere. Genç oyuncular yakın zamanda yeni kulüplerine imza atacak.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor! Sarı kırmızılı takımda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi...
Galatasaray’da 2 oyuncuyla daha yollar ayrılıyor. Transfer döneminin sonlarına doğru gelinirken, genç kaleci Jankat Yılmaz ve sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi.

JANKAT EYÜPSPOR’A!

Galatasaray da yaprak dökümü sürüyor! Sarı kırmızılı takımda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi... 1

Gazeteci Salim Manav’ın verdiği habere göre Eyüpspor, Jankat Yılmaz'ın kiralık transferi için Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

KAZIMCAN AMEDSPOR’A

Galatasaray da yaprak dökümü sürüyor! Sarı kırmızılı takımda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi... 2

Kazımcan Karataş ile Amedspor arasında görüşmeler hız kazandı. Taraflar anlaşmak üzere.

BU YAZ 19 İSİMLE YOLLAR AYRILDI…

Galatasaray da yaprak dökümü sürüyor! Sarı kırmızılı takımda Jankat Yılmaz ve Kazımcan Karataş için transfer iddiaları gündeme geldi... 3

Yaz ayı transfer döneminde tam 19 futbolcuyla yollarını ayıran Galatasaray'da Jankat ve Kazımcanla birlikte bu sayı 21’e çıkacak. İşte sarı kırmızılı takımın bu yaz yollarını ayırdığı isimler…

Alvaro Morata, Derrick Köhn, Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Halil Dervişoğlu, Dries Mertens, Atakan Ordu, Baran Demiroğlu, Baran Aksaka, Ali Efe Çördek ve Ali Yeşilyurt takımdan ayrılan isimler oldu.

