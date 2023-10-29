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Galatasaray'da yaşanacak ilk ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı!

29.10.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılılarda devre arasında yaşanacak ayrılığı açıkladı.

Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndombele ile yollar ayrılıyor. Okan Buruk'un bir türlü kadroya oturtamadığı yıldız oyuncunun fiziksel hali sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

RIDVAN DİLMEN AÇIKLADI

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Ndombele ile yolların ayrılacağını açıklayan Dilmen, "Galatasaray'ın devre arasında Ndombele ile yolunu ayıracağını düşünüyorum. Tam 2 ay oldu, bir oyuncu 2 ayda hazır hale gelmez mi? Okan hoca kararını vermiş. Ndombele ile yollar ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

tanguy

Ndombele'nin fazla kiloları sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. Yıldız oyuncunun fiziksel olarak geçmiş yıllara göre geri gitmesi Galatasaraylı taraftarların tepkisine yol açmıştı.

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