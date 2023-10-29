Galatasaray'da yaşanacak ilk ayrılığı Rıdvan Dilmen açıkladı!

Galatasaray'ın Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ndombele ile yollar ayrılıyor. Okan Buruk'un bir türlü kadroya oturtamadığı yıldız oyuncunun fiziksel hali sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.
Ndombele ile yolların ayrılacağını açıklayan Dilmen, "Galatasaray'ın devre arasında Ndombele ile yolunu ayıracağını düşünüyorum. Tam 2 ay oldu, bir oyuncu 2 ayda hazır hale gelmez mi? Okan hoca kararını vermiş. Ndombele ile yollar ayrılıyor" ifadelerini kullandı.
Ndombele'nin fazla kiloları sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu. Yıldız oyuncunun fiziksel olarak geçmiş yıllara göre geri gitmesi Galatasaraylı taraftarların tepkisine yol açmıştı.