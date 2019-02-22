Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne şok etti

Maçta çok konuşulan isimlerinde başında ise yeni transfer Mbaye Diagne geldi. Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında kadroya dahil edilen golcü oyuncu, kötü performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.
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