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Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne şok etti

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 22.02.2019 07:58 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu'nda Galatasaray, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Benfica'yla 0-0 berabere kalarak Avrupa'da veda etti.

Maçta çok konuşulan isimlerinde başında ise yeni transfer Mbaye Diagne geldi. Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında kadroya dahil edilen golcü oyuncu, kötü performansıyla karşılaşmaya damga vurdu.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Benfica Mbaye Diagne UEFA Avrupa Ligi spor toto süper lig

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