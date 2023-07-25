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Galatasaray'da yeni transfer, UEFA listesine eklendi! Rövanş maçında...

25.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris'le kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği listede değişikliğe gitti. Sarı - kırmızılıların yeni transferi Cedric Bakambu, kadroya eklenen isim oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar; Litvanya'da oynanacak olan ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi beklerken, flaş bir değişikliğe imza attı.

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Galatasaray'ın Olympiakos'tan transfer ettiği Cedric Bakambu, UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi. NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross ise kadrodan çıkarıldı.

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Kongolu forvet oyuncusu, Zalgiris ile oynanacak olan rövanş maçında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

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