Galatasaray'da yeni transfer, UEFA listesine eklendi! Rövanş maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Sarı - kırmızılılar; Litvanya'da oynanacak olan ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmeyi beklerken, flaş bir değişikliğe imza attı.
Galatasaray'ın Olympiakos'tan transfer ettiği Cedric Bakambu, UEFA'ya bildirilen listeye dahil edildi. NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross ise kadrodan çıkarıldı.
Kongolu forvet oyuncusu, Zalgiris ile oynanacak olan rövanş maçında görev verilmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.