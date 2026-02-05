SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da yerli operasyonu duvara tosladı! Salih Özcan için Dortmund'dan net tavır

Noa Lang, Asprilla, Nhaga ve Boey transferleriyle şov yapan Galatasaray, yerli rotasyonu için Salih Özcan'ın kapısını çaldı. Ancak Borussia Dortmund'dan Sarı-Kırmızılı yönetime kötü haber geldi. Alman devi, transferi "takvim" nedeniyle veto etti!

Galatasaray'da yerli operasyonu duvara tosladı! Salih Özcan için Dortmund'dan net tavır
Emre Şen
Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transfer döneminin aktif takımlarından Galatasaray, kadrosunu Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey gibi yıldızlarla güçlendirdikten sonra rotayı yerli pazarına çevirmişti. Sarı-Kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Salih Özcan için resmi girişimde bulundu ancak beklenmedik bir engelle karşılaştı.

DORTMUND: "YERİNİ DOLDURAMAYIZ"

Galatasaray da yerli operasyonu duvara tosladı! Salih Özcan için Dortmund dan net tavır 1

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ardından Galatasaray yönetimi de Salih Özcan için tüm şartları zorladı. Ancak Alman kulübü, Avrupa'da transfer döneminin resmen kapanmış olmasını gerekçe göstererek oyuncunun gidişine izin vermedi. Yerine oyuncu alamayacak olan Dortmund yönetimi, bu transferde kapıları kapattı.

SÜRE ALAMIYOR AMA İZİN YOK

Galatasaray da yerli operasyonu duvara tosladı! Salih Özcan için Dortmund dan net tavır 2

Bu sezon Borussia Dortmund'da adeta formayı unutan Salih Özcan, 7 maçta sadece 30 dakika süre bulabildi. Buna rağmen kulübün oyuncuyu bırakmaması dikkat çekti. Milli futbolcunun Galatasaray'a transfer ihtimali şu an için "çok düşük" olarak görülse de, yönetimin küçük bir açık kapı bırakarak fırsat kolladığı belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray da yerli operasyonu duvara tosladı! Salih Özcan için Dortmund dan net tavır 3

28 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu transfer döneminde sonuç alınamazsa, Galatasaray'ın sezon sonu için Salih Özcan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katma ihtimali masada duruyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladıGalatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı
CANLI | Kocaelispor - Beşiktaş Canlı Maç AnlatımıCANLI | Kocaelispor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Salih Özcan galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.