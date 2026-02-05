Galatasaray'da yerli operasyonu duvara tosladı! Salih Özcan için Dortmund'dan net tavır

Transfer döneminin aktif takımlarından Galatasaray, kadrosunu Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey gibi yıldızlarla güçlendirdikten sonra rotayı yerli pazarına çevirmişti. Sarı-Kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen Milli futbolcu Salih Özcan için resmi girişimde bulundu ancak beklenmedik bir engelle karşılaştı.

DORTMUND: "YERİNİ DOLDURAMAYIZ"

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ardından Galatasaray yönetimi de Salih Özcan için tüm şartları zorladı. Ancak Alman kulübü, Avrupa'da transfer döneminin resmen kapanmış olmasını gerekçe göstererek oyuncunun gidişine izin vermedi. Yerine oyuncu alamayacak olan Dortmund yönetimi, bu transferde kapıları kapattı.

SÜRE ALAMIYOR AMA İZİN YOK

Bu sezon Borussia Dortmund'da adeta formayı unutan Salih Özcan, 7 maçta sadece 30 dakika süre bulabildi. Buna rağmen kulübün oyuncuyu bırakmaması dikkat çekti. Milli futbolcunun Galatasaray'a transfer ihtimali şu an için "çok düşük" olarak görülse de, yönetimin küçük bir açık kapı bırakarak fırsat kolladığı belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

28 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu transfer döneminde sonuç alınamazsa, Galatasaray'ın sezon sonu için Salih Özcan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katma ihtimali masada duruyor.