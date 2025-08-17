Galatasaray'da yeşil sahaların yıldızı olan Victor Osimhen şimdi de gözünü film dünyasına çevirdi! Şahan Gökbakar ile film diyaloğu çok konuşuldu...

Galatasaray’da transfer döneminin yıldızı olan Victor Osimhen, film sektörüne giriyor. Yıldız oyuncu yeşil sahadaki başarılı performansını reklam ve filmlerde de göstermek için elinden geleni yapıyor. İşte Osimhen’in ilerleyen dönemde oynayabileceği film…

ŞAHAN GÖKBAKAR İLE FİLM!

Osimhen, Şahan Gökbakar'dan filmlerden rol istiyor. 😅 pic.twitter.com/2VrYBmAjrJ — Mynet Spor (@mynetspor) August 17, 2025

Galatasaray kongre üyesi olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile Victor Osimhen bir araya geldi. Yıldız oyuncu’nun Şahan Gökbakar ile olan çarpıcı diyaloğu sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Victor Osimhen: "Bana filmlerde role verecek misin?"

Şahan Gökbakar: "Tabii ki."

MURAT ÜLKER’İN DE REKLAMINDA OYNAMIŞTI…

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Şahan Gökbakar ile olası film diyaloğu ülkemizdeki ilk sahne anlaşması olmadı. Daha önce Fenerbahçeli olduğu bilinen Murat Ülker'in sahibi olduğu 'Çizi' reklamında boy göstermişti.