SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da yıldız isim için süpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu... Büyük umutlarla transfer edilmişti

Galatasaray'da yıldız isim için süpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu... Büyük umutlarla transfer edilmişti

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.04.2025 19:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Şubat ayında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığı İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata'nın sezon sonunda Milan'a dönebileceği iddia edildi.

Galatasaray'da yıldız isim için süpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu... Büyük umutlarla transfer edilmişti
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

DURUMU BELİRSİZ

4

Abola'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği konusunda endişelenmeye başladı. Şu ana dek sakatlık nedeniyle 6 maç kaçıran Morata, oynadığı son 3 maçta da yalnızca 52 dakika sahada kalabildi. İspanyol forvetin gelecek sezon yapılacak transferlerin ardından alacağı sürenin daha da düşebileceğinden endişe ettiği ve bu nedenle yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılarak Milan'a geri dönebileceği belirtildi.

GETAFE FORMASI GİYMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

5

Morata, Galatasaray'a transferinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, futbolu bırakmadan önce ülkesine dönerek burada Getafe forması giymeyi istediğini açıklamıştı.

8 MİLYON EURO DAHA ÖDENEREK BONSERVİSİ ALINABİLİR

Galatasaray 6 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Morata'nın bonservisini 15 Ocak 2026 tarihine kadar 8 milyon Euro karşılığında alma hakkına sahip.

Canlı Skor

Yıldız oyuncu yalan makinesine girdi! Yıldız oyuncu yalan makinesine girdi!
Gaziantep, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü!Gaziantep, F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Anahtar Kelimeler:
spor futbol galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'daki depremler sonrası Valilik'ten yeni açıklama! Vatandaşların kullanımına açıldı

İstanbul'daki depremler sonrası Valilik'ten yeni açıklama! Vatandaşların kullanımına açıldı

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi!

Galatasaray'dan 1.8 milyarlık bütçe! Resmen açıklandı

Galatasaray'dan 1.8 milyarlık bütçe! Resmen açıklandı

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!

Yıldız oyuncu yalan makinesine girdi!

Yıldız oyuncu yalan makinesine girdi!

Yunanistan'ın 'yabancı hakemi' Halil Umut Meler

Yunanistan'ın 'yabancı hakemi' Halil Umut Meler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.