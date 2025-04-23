Galatasaray'da yıldız isim için süpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu... Büyük umutlarla transfer edilmişti

Galatasaray'da sezon sonunda beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

DURUMU BELİRSİZ

Abola'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde Milan'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği konusunda endişelenmeye başladı. Şu ana dek sakatlık nedeniyle 6 maç kaçıran Morata, oynadığı son 3 maçta da yalnızca 52 dakika sahada kalabildi. İspanyol forvetin gelecek sezon yapılacak transferlerin ardından alacağı sürenin daha da düşebileceğinden endişe ettiği ve bu nedenle yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılarak Milan'a geri dönebileceği belirtildi.

GETAFE FORMASI GİYMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Morata, Galatasaray'a transferinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, futbolu bırakmadan önce ülkesine dönerek burada Getafe forması giymeyi istediğini açıklamıştı.

8 MİLYON EURO DAHA ÖDENEREK BONSERVİSİ ALINABİLİR

Galatasaray 6 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Morata'nın bonservisini 15 Ocak 2026 tarihine kadar 8 milyon Euro karşılığında alma hakkına sahip.