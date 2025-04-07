Galatasaray'da yönetim kararını verdi! Fenerbahçe maçıyla göze girdi... Önce imza atacak sonra kaptanlardan biri olacak!

Galatasaray'da gelecek sezona dair en merak edilen isimlerin başında belki de Fernando Muslera geliyor. Uruguaylı eldivenin Sarı-Kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ererken yönetim yeni bir 1 numara arayışına hız vermişti.

Yerli kaleci adayları arasında Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır listenin başında yer alırken, Eyüpspor’dan Berke Özer ise alternatif olarak değerlendiriliyor. Yabancı seçenekler arasında ise Liverpool’un başarılı file bekçisi Alisson Becker’in durumu yakından izleniyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Sarı-kırmızılı ekip, kulübedeki performansıyla bulduğu tüm fırsatları en iyi şekilde kullanan Günay Güvenç için ise yönetim büyük bir hamleye hazırlanıyor. 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Günay’ın kontratının uzatılmasına karar verilirken, yedek kaleci pozisyonunda olmasına rağmen takım arkadaşları için bir motivasyon kaynağı olduğu belirtiliyor.

YÖNETİMDEN GÜNAY KARARI

Sabah gazetesinin haberine göre, Muslera’nın bu sezon sonunda Galatasaray’daki kariyerini noktalamasının ardından, yönetim Günay Güvenç’i ikinci kaptanlık görevine getirmeyi kararlaştırdı. Başarılı kaleci, hem saha içindeki liderliği hem de saha dışındaki olumlu etkisiyle bu role layık görüldü.