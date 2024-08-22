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Galatasaray'da Young Boys maçı sonrası Gabriel Sara ve Berkan Kutlu'dan çarpıcı açıklamalar! ''İngiltere ikinci ligden Şampiyonlar Ligi'ne...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.08.2024 00:46
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Galatasaray'ın tecrübeli oyuncularından Berkan Kutlu ve yeni transfer Gabriel Sara, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiltere ikinci ligden Şampiyonlar Ligi'ne çıkmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Galatasaray'da Young Boys maçı sonrası Gabriel Sara ve Berkan Kutlu'dan çarpıcı açıklamalar! ''İngiltere ikinci ligden Şampiyonlar Ligi'ne...''
Gabriel Sara

Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında maça ilk 11'de başlayan yeni transfer Gabriel Sara ve oyuna sonradan dahil olan Berkan Kutlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

''BİZ BU TURU İSTANBUL'DA...''

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Turu geçeceklerine inandığını söyleyen Berkan Kutlu, "Maça kötü başladık. İkinci gol bizi demoralize etti. İkinci yarı iyi bir geri dönüş yaptık. Talihsiz bir penaltı oldu. Biz bu turu İstanbul'da inşallah geçeriz, gülen taraf biz oluruz. Nerede görev verirse hocamız oradayız. Çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

''İKİNCİ LİGDEN ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKMAK KOLAY DEĞİL''

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Yeni transfer Gabriel Sara ise, "Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı onları düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Rövanşta daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum... Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İngiltere ikinci ligden Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak, bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum..." sözlerini sarf etti.

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Young Boys Berkan Kutlu galatasaray şampiyonlar ligi
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