Galatasaray'da Yunus Akgün krizi patlak verdi! Gerçekler bir bir ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene Adana Demirspor'da harikalar yaratan ve kiralık sözleşmesi bittiği için Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'ün neden forma giyemediği ortaya çıktı.

"YUNUS, ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

Okan Buruk, "Bunu hep dile getiriyorum. Çok geniş bir kadromuz var. Birçok oyuncuyu bazen kadroya alamıyoruz. Bazen antrenman maçında bile oyuncularımızı değerlendiremiyoruz. Elbette burada değişimler oluyor. Geçen hafta Seferovic yoktu kadroda, bu hafta o kadroda ve Yunus yok. İlerleyen haftalarda kadro değişimi olabilir. Maça göre, oyuna göre, performansa göre, o andaki forma göre... Yunus bizim önem, değer verdiğimiz oyunculardan biri. Bu aranın da ona iyi geleceğini düşünüyorum. Onu Dünya Kupası sonrasına en iyi şekilde hazırlayacağız. Yunus, sezona nasıl başladıysa yine aynı şekilde bizimle başlayacak. Elbette beklentimiz daha iyi bir Yunus. Yunus'a güveniyoruz, ona olan inancımız devam ediyor. Dünya Kupası'ndan sonra da Yunus'un çok daha güçlü şekilde formayı almak adına çabalar sarf edeceğini düşünüyorum" demişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Yunus Akgün'ün kadroya alınmamasının nedeni ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda yıllık 900 bin TL'ye oynayan genç oyuncunun zam talebi reddedilmesinin ardından üzüntü yaşadığı öğrenildi. Okan Buruk'un da isteksiz bir görüntü çizen Yunus Akgün'ü bu yüzden Başakşehir maçı kadrosuna almadığı iddia edildi.



