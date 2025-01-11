Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin maaşına zam yapıp sözleşmesini uzatma teklifi Yunus Akgün tarafından beğenilmedi.

TARİHİ ZAM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Yunus Akgün, 300 bin Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkaracak sözleşmeyi reddetti. Galatasaray'dan daha fazla maaş beklediğini ifade eden Yunus Akgün'ün tavrı yönetimi şoke etti.

EN AZ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'dan minimum 3 milyon Euro isteyen Yunus Akgün, bu rakamın önerilmemesi durumunda sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayacağı ifade edildi.