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Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 12:50
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Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için pazarlıklara başladığı Yunus Akgün'den beklenmedik bir cevap geldi. Sezonun yıldızlarından olan milli oyuncu, sarı-kırmızılıların kendisine önerdiği yeni sözleşmeyi beğenmedi.

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin maaşına zam yapıp sözleşmesini uzatma teklifi Yunus Akgün tarafından beğenilmedi.

TARİHİ ZAM TEKLİFİNİ REDDETTİ

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Yunus Akgün, 300 bin Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkaracak sözleşmeyi reddetti. Galatasaray'dan daha fazla maaş beklediğini ifade eden Yunus Akgün'ün tavrı yönetimi şoke etti.

EN AZ 3 MİLYON EURO

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Galatasaray'dan minimum 3 milyon Euro isteyen Yunus Akgün, bu rakamın önerilmemesi durumunda sözleşme uzatma görüşmelerine başlamayacağı ifade edildi.

Yunus Akgün'ün tavrı hakkındaki düşünceleriniz?

Evet, Galatasaray ona gereken değeri göstermeli.
Hayır, bu kadar yüksek bir maaş verilmemeli.
Galatasaray başka alternatifler değerlendirmeli.

Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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