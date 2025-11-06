Galatasaray'da Yunus Akgün'ün sakatlığı can sıktı! Yıldız oyuncu devreyi kapatıyor... İşte kaçıracağı maçlar...

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta aldığı 3 galibiyet ile lig sıralamasında 9.sıraya yükselen Galatasaray’da sakatlık konusu can sıktı. Okan Buruk döneminin parlayan yıldızlarından olan Yunus Akgün’ün kasık fıtığı sonrası ameliyat olup olmayacağı merak konusuydu. Yıldız isimle ilgili flaş bir karar alındı.

6-8 HAFTA UZAK KALMASI BEKLENİYOR!

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün skyspor ekranlarında aktardıklarına göre; kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus Akgün için çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat kararı alındı. Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Ajax karşılaşmasında kadroda yer almayan milli futbolcunun, 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DOKTOR YENER İNCE DUYURMUŞTU…

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, önceki gün yaptığı açıklamada, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. O ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu egzersiz testleriyle belirleyeceğiz" demişti.

İŞTE KAÇIRACAĞI MAÇLAR!

Yunus Akgün’ün ameliyat sonrası tedavi sürecine nasıl cevap vereceği merak edilirken, milli yıldızın geri dönüş süresi uzarsa ligde ilk yarıyı kapatacağı ileri sürüldü.

Genç futbolcunun Kocaelispor, Gençlerbirliği, Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe, Samsunspor ve Monaco karşılaşmalarında forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.