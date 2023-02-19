Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...

Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo için İtalyan devi Milan devreye girdi. Sarı-kırmızılı formayla henüz maça bile çıkmayan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a transfer olacağı yazıldı.

15 MİLYON EURO

Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak.

30 MİLYON VERDİLER FAKAT REDDEDİLDİ

Milan'ın 30 milyon Euro verdiği fakat Roma'nın reddettiği bu teklif sonrası Galatasaray'a imza atan Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda uzun süre kalmayacak. Milan'ın Galatasaray ile görüşerek yıldız oyuncuyu alacağı ifade edildi.

