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Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...

19.02.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a 15 milyon Euro bedelle transfer olan Zaniolo için transfer iddiası ortaya atıldı. Roma'da teknik direktör Mourinho ile tartıştığı için takımdan ayrılarak sarı-kırmızılılara katılan yıldız oyuncu için Milan devreye girdi.

Galatasaray'da Zaniolo transferi! Geldiği gibi İtalyan devine gidebilir...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın çiçeği burnunda yıldızı Zaniolo için İtalyan devi Milan devreye girdi. Sarı-kırmızılı formayla henüz maça bile çıkmayan Zaniolo'nun sezon sonunda Milan'a transfer olacağı yazıldı.

15 MİLYON EURO

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Inter ve Milan başta olmak üzere birçok İtalyan kulübü Zaniolo'ya adeta pusu kurmuş durumda. 15 milyon Euro ödenerek alınan yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen dev kulüpler Zaniolo'yu kadrosuna katacak.

30 MİLYON VERDİLER FAKAT REDDEDİLDİ

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Milan'ın 30 milyon Euro verdiği fakat Roma'nın reddettiği bu teklif sonrası Galatasaray'a imza atan Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda uzun süre kalmayacak. Milan'ın Galatasaray ile görüşerek yıldız oyuncuyu alacağı ifade edildi.

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