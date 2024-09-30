Galatasaray'daki kaosu açıkladı! Kasımpaşa maçı için çok konuşulacak iddia... "O isimler hocaya tavır yaptı ve bilerek kötü oynadı"

Trendyol Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Kasımpaşa’yı konuk etmiş, mücadelede sarı-kırmızılılar 3-0 öne geçse de rakibinin geri dönüşünü engelleyemeyerek mücadeleden 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı.

Alınan bu sonuç sonrası başta teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular eleştiri oklarının hedefi olurken, gazeteci Serhat Ulueren'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"BİLEREK KÖTÜ OYNADILAR"

Ulueren yaptığı açıklamada mücadeleye yedek başlayıp 46'da oyuna giren Barış Alper ve 74'te oyuna giren Michy Batshuayi’nin Kasımpaşa karşısında bilerek kötü oynadığını iddia etti.

"HOCAYA TAVIR YAPTILAR"

"Ben maç sattılar demiyorum ama Barış Alper ve Batshuayi, kasıtlı olarak maçta oynamadılar ve hocaya tavır yaptılar."

"NEFRET KUSTULAR"

Yedek kulübesindeki hallerine ve tavırlarına da baktım. Batshuayi yedek olacağını kabullenmiş, Barış Alper de Yunus Akgün tehlikesini gördü saldılar. Bizzat Okan Buruk'a nefret kustular"