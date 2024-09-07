Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları, Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı! ''Fenerbahçe, Bayern Münih ve Manchester United maçı... Tek maçtan 250 bin Euro zarar var..."

Galatasaray fokur fokur kaynıyor... Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği karaborsa bilet skandalı ile ilgili, eski Galatasaray yöneticisi hukukçu Rezan Epözdemir, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Epözdemir, suç duyurusunda şu maddelere yer verdi...

FENERBAHÇE, BAYERN MÜNİH VE MANCHESTER UNITED MAÇLARI

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynadığı; Fenerbahçe, Bayern Münih ve Manchester United maçının biletlerinin satışa çıktıktan dakika sonra tükendiği ortaya çıktı. Bu olayın gündeme gelmesinin hemen ardından sarı-kırmızılı yönetim, bilet satışından ve kombinelerden sorumlu kişinin yardımcısı konumundaki Emircan isimli şahsın kulüpteki konumu değiştirilmiş.

"EMİRCAN ADLI ŞAHSIN BANKA HESAPLARI İNCELENSİN"

1- Emircan adlı bu şahsın banka hesaplarının bir an önce incelenmesi gerekir. Çünkü kulüp içinden gelen bilgilere göre paralar bu kişinin hesabına aktarılıyor. Oradan paylaştırılıyor. Ayrıca kulüp yönetiminde önemli bir konumdaki bir kişinin şoförü olarak bilinen Ümit Bey’in banka hesapları acilen incelenmeli. Bu hesaba gelen paralar var ise bu paranın kaynağı soruşturulmalı.

"GİZLİ BİR ODA VAR"

2- Galatasaray’ın stadındaki kamera kayıtları incelendiğinde stat güvenlik odasının arka tarafındaki gizli bir oda dikkat çekecektir. Derbi maçlarının ve önemli maçların oynandığı günler bu odayı üç kişinin üs olarak kullandığı görülecek. Bu üç kişi Eray Yazgan, Alper Narman ve eski Adnan Oktar müridi Bora Bahçetepe. Kulüp çalışanlarının bana verdiği bilgiye göre kayıt dışı bilet operasyonu bu odadan idare ediliyor. Güvenlik kamerası kayıtları silinmeden bu kayıtların güvenceye alınması gerek.

"FEDERASYON YÖNETİMİNDE BULUNUN BİR GALATASARAYLIYI DA DEVREYE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tüm bu yazdıklarım, kulüp çalışanları tarafından bilinen ve yönetim tarafından organize edildiği için içleri kan ağlayarak bunu izlemek zorunda kalan görevliler tarafından bana aktarılan bilgiler. Tüm bunları ortaya çıkarıp soruşturması gereken yönetim kurulunun “temiz” üyeleri ise sessiz. Ve bu arada bu rezaleti organize edenler şu anda harıl harıl savcı organize etmeye çalışıyorlar. Kaçınılmaz hale gelen soruşturmanın hiç değilse Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve bu işi kapatacak bir savcıya verilmesi için tüm siyasi güçlerini kullanıyorlar. Bunun için Federasyon yönetiminde bulunun bir Galatasaraylıyı da devreye sokmaya çalışıyorlar. Soruşturmanın Savcı A. A.’ya verilmesi halinde bu dosyanın kapatılacağını düşünüyorlar.

3- Adı geçen isimlerim son 2 yıldaki mal varlıkları incelenmeli. Gerekirse Masak bir araştırma yapmalı.

YOUNG BOYS MAÇI

Bu arada iddialar bununla sınırlı değil. Galatasaray’ın 21 Ağustos’ta deplasmanda Young Boys’a 3-2 yenildiği maç öncesi bir taraftar bilet almak istiyor. İsviçre kulübünü aradığında Galatasaray’a ayrılan biletlerin sarı kırmızılı kulübe gönderildiği aktarılıyor. Bu taraftar Galatasaray kulübünü aradığında ise bilet kalmadığı yönünde bir yanıt alıyor.

"SADECE TEK MAÇTAN 250 BİN EURO ZARAR"

Bu gelişmeler üzerine, Almanya merkezli bir karaborsa bilet sitesinden VIP kategori bilet buluyor. Normalde 70 euro’ya satılması gereken biletler için tanesine 325 Euro ödeyerek iki bilet satın alıyor. Biletleri satın aldıktan sonra, bilet transferi için bilet sahibinin kişisel bilgileri site tarafından paylaşılıyor. Bileti B.D. isimli bir kadından almasına rağmen, biletler kendisine E.B.K. isimli bir şahıstan ve kurumsal bir e-posta adresi olan trtsports.international@trt.net.tr üzerinden transfer ediliyor. Bu durumda, Galatasaray'ın uğratıldığı zarar bilet başına 250 euro ve eğer 1000 bilet için böyle bir durum varsa sadece tek maçda 250 bin Euro'luk bir kayıptan söz ediliyor.