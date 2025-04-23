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Galatasaray'dan 1.8 milyarlık bütçe! Resmen açıklandı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.04.2025 17:39
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Galatasaray'da başkan yardımcısı Mehmet Cibara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen şenlikte konuştu. Cibara açıklamasında, kulübün amatör branşlar için belirlediği bütçeyi açıkladı.

Galatasaray'dan 1.8 milyarlık bütçe! Resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yeni sezonda Futbol dışındaki branşlar için yaklaşık 1,8 milyar lira bütçe belirlediklerini söyledi.

Cibara, sarı-kırmızılı kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği şenlikte açıklamalarda bulundu.

CİBARA: "1.8 MİLYAR LİRA BÜTÇE AYIRDIK"

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Gerçekleştirilen 23 Nisan kutlamasına değinen Cibara, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına hediye ettiği bu günde burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Tüm camia burada. Buradaki son veda partimiz değil. Bu, bugün için özel yapılmış bir parti. Daha burada sürprizlerimiz olacak." dedi.

Mehmet Cibara, voleybol şubesinin gösterdiği performansın uzun vadeli planlamayla yükseldiğini aktararak, "Üç sene evvel yapılmış dört senelik bir süreci kapsayan bir plan. Yavaş yavaş her sene daha bir üst dereceyi hedefleyerek, tırmanarak devam ediyoruz. Önümüzdeki sene de inşallah şampiyonluğa oynayacağız." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, "Gelecek sezon hem basketbol hem voleybolda hem de tüm amatör şubeler için yaklaşık 1,8 milyar lira bütçe ayırdık. Bunun da büyük bölümü basketbol ve voleybola ayrıldı. Basketbol şubemizin bütçesini yaklaşık yüzde 60, voleybol şubemizi de yüzde 100 artırdık." ifadelerini kullandı.

Cibara, bu sezon futbol dışındaki branşlarda da hedeflerini yakaladıklarını vurgulayarak, "Sezon başında koyduğumuz bütün hedeflere ulaştık. Erkek ve kadın basketbolda Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kadın voleybolda Sultanlar Ligi'nde yarı final oynadık. Son sette, son sayıda kaybettik. Seneye artık CEV Kupası'nda oynayacağız. Artık Balkan Kupası'ndan Challenge Kupası'na, oradan da sonuca gitmekten ziyade doğrudan CEV Kupası oynayacağız. Tabii biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Ancak CEV Kupası'nda da şampiyonluğu hedefliyoruz. Erkek voleybolda da 32 sene sonra ilk kez finale çıktık. Ziraat Bankkart ile final serisine bugün başlayacağız. Orada da Şampiyonlar Ligi'ni hedefledik. Seneye de final ve şampiyonluk istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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